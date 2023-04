Feralpisalò, il ds Ferretti: «Vittoria figlia di anni di programmazione» (Di lunedì 10 aprile 2023) Le parole del ds del Feralpisalò, Andrea Ferretti, dopo la promozione della squadra in Serie B per la prima volta nella sua storia Andrea Ferretti, ds del Feralpisalò, ha commentato la promozione della squadra lombarda in Serie B. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club. «Sono stati mesi intensi, di duro lavoro, che hanno portato però a un risultato senza precedenti. La squadra e tutto lo staff ci hanno sempre creduto e hanno fatto un lavoro eccezionale. Siamo davvero contenti per questo traguardo storico. Questa Vittoria nasce da una programmazione di diversi anni fatta dal nostro presidente che ci ha sempre creduto e ha lavorato per questo giorno. Il grande merito va al gruppo, giorno dopo giorno ci abbiamo sempre creduto ed oggi siamo qua a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Le parole del ds del, Andrea, dopo la promozione della squadra in Serie B per la prima volta nella sua storia Andrea, ds del, ha commentato la promozione della squadra lombarda in Serie B. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club. «Sono stati mesi intensi, di duro lavoro, che hanno portato però a un risultato senza precedenti. La squadra e tutto lo staff ci hanno sempre creduto e hanno fatto un lavoro eccezionale. Siamo davvero contenti per questo traguardo storico. Questanasce da unadi diversifatta dal nostro presidente che ci ha sempre creduto e ha lavorato per questo giorno. Il grande merito va al gruppo, giorno dopo giorno ci abbiamo sempre creduto ed oggi siamo qua a ...

