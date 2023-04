Fedez sotto attacco per la vacanza a Dubai, quando diceva a Muschio selvaggio: «È Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto» – Il video (Di lunedì 10 aprile 2023) Nuove polemiche in casa Ferragnez. Fedez e Chiara Ferragni, insieme ai figli Leone e Vittoria, hanno deciso di trascorrere le festività di Pasqua a Dubai. Niente di troppo sconvolgente, certo, se non fosse che sui social network gli utenti si siano scagliati contro il rapper accusandolo di essere «incoerente». Alla piazza pubblica, infatti, non è sfuggito un dettaglio legato alle ultime dichiarazioni di Fedez che, durante una puntata dello scorso anno del podcast Muschio selvaggio con Fartade e Barbascura, aveva definito la città degli Emirati Arabi Uniti come la “Disneyland degli orrori”. «Io ci sono stato a Dubai, poi ho visto un video di uno yuotuber che fa divulgazione storica e geopolitica, Nova Lectio, e ho deciso che non ci vado più. È ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) Nuove polemiche in casa Ferragnez.e Chiara Ferragni, insieme ai figli Leone e Vittoria, hanno deciso di trascorrere le festività di Pasqua a. Niente di troppo sconvolgente, certo, se non fosse che sui social network gli utenti si siano scagliati contro il rapper accusandolo di essere «incoerente». Alla piazza pubblica, infatti, non è sfuggito un dettaglio legato alle ultime dichiarazioni diche, durante una puntata dello scorso anno del podcastcon Fartade e Barbascura, aveva definito la città degli Emirati Arabi Uniti come la “degli orrori”. «Io ci sono stato a, poi ho visto undi uno yuotuber che fa divulgazione storica e geopolitica, Nova Lectio, e ho deciso che non ci vado più. È ...

