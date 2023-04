Fedez a Dubai con Chiara Ferragni, scoppia la polemica: “Incoerente, un anno fa diceva ‘non tornerò più lì, è Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto'” (Di lunedì 10 aprile 2023) Sta facendo discutere sui social la vacanza pasquale di Fedez e Chiara Ferragni a Dubai. I “Ferragnez” sono volati infatti al caldo degli Emirati insieme ai figli Leone e Vittoria (e all’immancabile tata) e agli utenti non è sfuggito un particolare: solo un anno fa, nel maggio 2022, in una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio” proprio il rapper aveva diChiarato che non sarebbe mai più tornato lì perché a suo dire la città è una “Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto“, in riferimento al regime politico che vi vige. Da qui le critiche di incoerenza: “Nella puntata di Muschio Selvaggio con BarbascuraX — si legge tra i commenti ad uno dei post su Instagram di Fedez — avevi detto che a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Sta facendo discutere sui social la vacanza pasquale di. I “Ferragnez” sono volati infatti al caldo degli Emirati insieme ai figli Leone e Vittoria (e all’immancabile tata) e agli utenti non è sfuggito un particolare: solo unfa, nel maggio 2022, in una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio” proprio il rapper aveva dito che non sarebbe mai più tornato lì perché a suo dire la città è una “con ial“, in riferimento al regime politico che vi vige. Da qui le critiche di incoerenza: “Nella puntata di Muschio Selvaggio con BarbascuraX — si legge tra i commenti ad uno dei post su Instagram di— avevi detto che a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancoCarati : RT @chiaschi: La coerenza è tutto nella vita.... ?? #fedez #Ferragnez #muschioselvaggio #paolapurani #Dubai #ferragni #BuonaPasquaATutti… - luigisa27514204 : Fedez e Chiara Ferragni a Dubai: coro di critiche sui social - chiaschi : RT @Elisabettanagl2: #fedez “ #dubai ? Io ho deciso che non ci vado più, è Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto”. #chiaraferragni “È… - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez al Dubai Bulgari Hotel - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez a Dubai, Vittoria in lacrime per lo scherzo del gelato: «Non l'ha presa bene» -