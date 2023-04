Federico Gatti, ruvida eleganza alla corte della Juventus (Di lunedì 10 aprile 2023) La storia di Federico Gatti è di quelle che ti fanno ancora innamorare di questo gioco e dimostrano come il calcio, ma più in generale lo sport, sappiano regalare grandi testimonianze di vita e di uomini. Il difensore classe 1998 viene dal basso, dagli strati umili della società e del calcio italiano. Oggi, dopo tanta gavetta, è riuscito a ritagliarsi un posto davvero niente male nella difesa bianconera e a meritarsi anche due gettoni con la maglia della Nazionale. Il percorso di Gatti alla Juventus non è però stato tutto rose e fiori fin dall’inizio. Anzi, la sua è stata una crescita costante che dalle primordiali prestazioni insufficienti è arrivata a designarlo come uomo di fiducia della retroguardia di Max Allegri. Oggi vogliamo proprio andare ad ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 10 aprile 2023) La storia diè di quelle che ti fanno ancora innamorare di questo gioco e dimostrano come il calcio, ma più in generale lo sport, sappiano regalare grandi testimonianze di vita e di uomini. Il difensore classe 1998 viene dal basso, dagli strati umilisocietà e del calcio italiano. Oggi, dopo tanta gavetta, è riuscito a ritagliarsi un posto davvero niente male nella difesa bianconera e a meritarsi anche due gettoni con la magliaNazionale. Il percorso dinon è però stato tutto rose e fiori fin dall’inizio. Anzi, la sua è stata una crescita costante che dalle primordiali prestazioni insufficienti è arrivata a designarlo come uomo di fiduciaretroguardia di Max Allegri. Oggi vogliamo proprio andare ad ...

