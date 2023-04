Fed avanti con stretta, 80% chance rialzo dello 0,25% a maggio (Di lunedì 10 aprile 2023) La Fed andrà avanti con i rialzi dei tassi. L'andamento degli swap indica che ci sono oltre l'80% di chance di un rialzo dei tassi dello 0,25% da parte della Fed in maggio. . 10 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) La Fed andràcon i rialzi dei tassi. L'andamento degli swap indica che ci sono oltre l'80% didi undei tassi0,25% da parte della Fed in. . 10 aprile 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Fed avanti con stretta, 80% chance rialzo dello 0,25% a maggio: Lo indica l'andamento degli swap - fisco24_info : Fed avanti con stretta, 80% chance rialzo dello 0,25% a maggio: Lo indica l'andamento degli swap - ChartMind : Dopo che il rapporto NFP ha rinnovato le scommesse che la Fed potrebbe andare avanti con un altro aumento di 25 pun… - ValeCasarotti : RT @Criv81: Vediamo per quanto tempo ancora andrà avanti il “gioco al massacro” #OPEC Vs #Fed - TheGreatGialdo : RT @Criv81: Vediamo per quanto tempo ancora andrà avanti il “gioco al massacro” #OPEC Vs #Fed -