Fdi vuole il carcere per gli ecoattivisti: “Per chi imbratta edifici pubblici o beni culturali fino a 3 anni di reclusione” (Di lunedì 10 aprile 2023) fino a 3 anni di carcere per “deturpa o imbratta edifici pubblico o di culto ed edifici sottoposti a tutela come beni culturali”. Fratelli d’Italia vuole punire con la reclusione gli attivisti che con azioni dimostrative protestano contro l’inazione dei governi di fronte al cambiamento climatico. Un disegno di legge a prima firma del senatore Marco Lisei “dichiara guerra” ai giovani ambientalisti dei collettivi che negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di diverse azioni. Il testo – ancora in fase di perfezionamento – agisce sul decreto legge numero 14 del febbraio 2017 e sull’articolo 635 del codice penale rafforzando le misure in materia di tutela del decoro, nonché le sanzioni previste dal codice penale per chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023)a 3diper “deturpa opubblico o di culto edsottoposti a tutela come”. Fratelli d’Italiapunire con lagli attivisti che con azioni dimostrative protestano contro l’inazione dei governi di fronte al cambiamento climatico. Un disegno di legge a prima firma del senatore Marco Lisei “dichiara guerra” ai giovani ambientalisti dei collettivi che negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di diverse azioni. Il testo – ancora in fase di perfezionamento – agisce sul decreto legge numero 14 del febbraio 2017 e sull’articolo 635 del codice penale rafforzando le misure in materia di tutela del decoro, nonché le sanzioni previste dal codice penale per chi ...

