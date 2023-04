Far-west in un ristorante del centro di Verona. Cameriere pestato per aver difeso un collega (Di lunedì 10 aprile 2023) Intervenuto per difendere una collega oggetto di pesanti apprezzamenti da parte di alcuni clienti, è stato colpito con un pugno a un occhio e un centrotavola di vetro che gli ha rotto il naso. E’ successo al ristorante Maffei di Verona, in pieno Vinitaly. Vittima Cristian Sicuro, 27enne di Gallipoli, che nello storico locale lavora da oltre un anno. “Non mi era mai capitato di avere a che fare con una tavolata di persone così maleducate – ha raccontato al Corriere veneto -. Erano in 18 ma avevano prenotato per 16. Si urlavano da un tavolo all’altro, continuavano a prendere di mira una cameriera con battute sessiste. Poi hanno rotto alcuni bicchieri. E anche toccato le bottiglie da esposizione che abbiamo in cantina”. E ancora: “Un Cameriere mi ha richiamato mentre era al piano ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) Intervenuto per difendere unaoggetto di pesanti apprezzamenti da parte di alcuni clienti, è stato colpito con un pugno a un occhio e untavola di vetro che gli ha rotto il naso. E’ successo alMaffei di, in pieno Vinitaly. Vittima Cristian Sicuro, 27enne di Gallipoli, che nello storico locale lavora da oltre un anno. “Non mi era mai capitato die a che fare con una tavolata di persone così maleducate – ha raccontato al Corriere veneto -. Erano in 18 ma avevano prenotato per 16. Si urlavano da un tavolo all’altro, continuavano a prendere di mira una cameriera con battute sessiste. Poi hanno rotto alcuni bicchieri. E anche toccato le bottiglie da esposizione che abbiamo in cantina”. E ancora: “Unmi ha richiamato mentre era al piano ...

