Fabregas | «Adoro Spalletti e il suo Napoli»

(Di lunedì 10 aprile 2023) Le parole di Fabrega sul: «Quando mi hanno parlato di lui ho pensato: questo è l’allenatore che fa per me» Cescvive in Italia, gioca nel Como e guarda con grande interesse al calcio delle nostre parti. Apprezzando soprattutto, come ha raccontato nello speciale di SkySport24: «me lo raccontarono Emerson e Rudiger. Mi ricordo che un giorno, quando dovevamo giocare contro la Roma, mi dissero:ci diceva che anche se eravamo pressati nel nostro angolo da due giocatori, se avessimo lanciato la palla lunga ci avrebbe messo in panchina. Allora risposi: Questo è il mio allenatore, questo è l’allenatore che fa per me» L'articolo proviene da Calcio News 24.