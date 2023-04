F1 Mondiale 2023, classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Australia (Di lunedì 10 aprile 2023) Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP d’Australia 2023 di F1, terzo appuntamento stagionale con il Mondiale. Max Verstappen trionfa sul tracciato dell’Albert Park e si conferma leader della graduatoria. Punti importanti per Hamilton e Alonso, mentre Perez (che partiva dalla pit lane) limita i danni grazie a un buon sesto posto. Altro zero per Leclerc, mentre va fuori dai punti anche Sainz, penalizzato di cinque secondi. Di seguito ecco le nuove classifiche, piloti e costruttori, aggiornate dopo la gara di Melbourne con i punti esatti per ciascun protagonista e per le scuderie. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GP Australia LE ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Leil GP d’di F1, terzo appuntamento stagionale con il. Max Verstappen trionfa sul tracciato dell’Albert Park e si conferma leader della graduatoria. Punti importanti per Hamilton e Alonso, mentre Perez (che partiva dalla pit lane) limita i danni grazie a un buon sesto posto. Altro zero per Leclerc, mentre va fuori dai punti anche Sainz, penalizzato di cinque secondi. Di seguito ecco le nuovela gara di Melbourne con i punti esatti per ciascun protagonista e per le scuderie. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GPLE ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' morto a 103 anni di età Ben Ferencz, ultimo procuratore vivente del processo di Norimberga che processò i nazist… - Agenzia_Ansa : È la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. In Italia un bambino su 77 presenta un disturbo dello spe… - Agenzia_Ansa : Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Ma… - SirNeneBanBot14 : RT @LadyAfro17: 10 aprile 2023, Stati Uniti DONALD TRUMP: TERZA GUERRA MONDIALE Nient'altro da aggiungere ... #10aprile #USA #Trump #DJT… - ElisabettaFerr2 : RT @Agenzia_Ansa: Grazie agli 80 punti scaduti a Holger Rune, Jannik Sinner registra il suo nuovo best ranking salendo all'ottava posizione… -