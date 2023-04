Ezio Greggio lancia un appello alla mamma del bimbo abbandonato a Milano | Torna | ti aiuteremo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Ezio Greggio e l’appello alla mamma di Enea: torna, resterai anonima e ti daremo una mano - ilmessaggeroit : Ezio Greggio, l'appello alla mamma del bimbo abbandonato a Milano: «Torna da lui, ti daremo una mano» - Stefanialove_of : Ho sempre sostenuto che Ezio Greggio non faccia ridere, questa è la conferma. - RobRuggio : Che poi Ezio Greggio quei soldi farebbe meglio a spenderli pagando le tasse. - Seoulmateeeee : RT @AlbertoLetizia2: Nell'appello di Ezio Greggio alla mamma del piccolo Enea c'è un dettaglio inquietante (il più inquietante): il bambino… -

Ci contiamo, ci conto tanto', conclude, che nella didascalia a corredo del video scrive: '... Zio'. TI POTREBBE INTERESSAREha utilizzato i suoi account social per mandare un messaggio alla donna che ha lasciato nella Culla per la Vita del Policlinico di Milano il suo bambino, di una settimana appena, insieme ...Inizia così l'appello affidato ai Social da. Il presentatore si rivolge alla madre del neonato lasciato nella 'Culla per la Vita' del Policlinico, invitandola a ripensarci e a tornare da ...

L'appello di Ezio Greggio alla madre del piccolo Enea: «Merita una mamma vera, torna da lui. Zio Ezio e tanti altri ti ... Open

Ezio Greggio lancia un appello alla mamma di Enea, il piccolo lasciato il giorno di Pasqua nella "Culla per la vita" della Clinica Mangiagalli, a Milano. "Torna, ti prego. Ti daremo una mano", dice il ...Il conduttore Ezio Greggio ha postato un messaggio rivolto alla mamma del piccolo Enea, il neonato abbandonato a Milano a Pasqua, chiedendo alla donna di tornare dal figlio e assicurandole l’aiuto ...