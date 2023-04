Ezio Greggio | appello alla mamma di Enea | “Torna | ti aiuteremo”

(Di lunedì 10 aprile 2023) In un video sui socialsi rivolgemadre del bimbo lasciato nella culla per la vita della Mangiagalli di Milano Un “per trovare e convincere ladi”, lasciato nella culla per la vita della Mangiagalli di Milano, è quello lanciato dasui suoi profili social. Il bimbo ora è “seguito dal Prof. Fabio Mosca. Il bimbo sta bene, con altri amici siamo pronti ad aiutare laMangiagalli, ti prometto che non sarai sola. Zio” scrivenel post che accompagna l’in un video. “Mi rivolgodi, questo bimbo che pesa 2 chili e 600 grammi, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Ezio Greggio e l’appello alla mamma di Enea: torna, resterai anonima e ti daremo una mano - ilmessaggeroit : Ezio Greggio, l'appello alla mamma del bimbo abbandonato a Milano: «Torna da lui, ti daremo una mano» - Stefanialove_of : Ho sempre sostenuto che Ezio Greggio non faccia ridere, questa è la conferma. - valebaru82 : RT @MarcoNoel19: Appello per convincere Ezio Greggio a farsi i cazzi suoi. - Devabole : RT @butitssomething: Qualcuno spieghi a Ezio Greggio che i genitori adottivi sono genitori 'veri' (termine orribile utilizzato da lui, non… -

ha utilizzato i suoi account social per mandare un messaggio alla donna che ha lasciato nella Culla per la Vita del Policlinico di Milano il suo bambino, di una settimana appena, insieme ...Inizia così l'appello affidato ai Social da. Il presentatore si rivolge alla madre del neonato lasciato nella 'Culla per la Vita' del Policlinico, invitandola a ripensarci e a tornare da ...Un 'appello per trovare e convincere la mamma di Enea', lasciato nella culla per la vita della Mangiagalli di Milano, è quello lanciato dasui suoi profili social. Il bimbo ora è 'seguito dal Prof. Fabio Mosca. Il bimbo sta bene, con altri amici siamo pronti ad aiutare la mamma: torna alla Mangiagalli, ti prometto che non ...

L'appello di Ezio Greggio alla madre del piccolo Enea: «Merita una mamma vera, torna da lui. Zio Ezio e tanti altri ti ... Open

Ezio Greggio lancia un appello alla mamma di Enea, il piccolo lasciato il giorno di Pasqua nella "Culla per la vita" della Clinica Mangiagalli, a Milano. "Torna, ti prego. Ti daremo una mano", dice il ...Il conduttore Ezio Greggio ha postato un messaggio rivolto alla mamma del piccolo Enea, il neonato abbandonato a Milano a Pasqua, chiedendo alla donna di tornare dal figlio e assicurandole l’aiuto ...