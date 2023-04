Ezio Greggio alla mamma che ha abbandonato il neonato Enea: «Torna a prenderlo, resterai anonima e ti aiuteremo» (Di lunedì 10 aprile 2023) Ezio Greggio invia un messaggio alla mamma di Enea, il bambino abbandonato la mattina di Pasqua all?ospedale Mangiagalli di Milano. Il conduttore ha pubblicato un video sul suo profilo... Leggi su ilmattino (Di lunedì 10 aprile 2023)invia un messaggiodi, il bambinola mattina di Pasqua all?ospedale Mangiagalli di Milano. Il conduttore ha pubblicato un video sul suo profilo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Ezio Greggio e l’appello alla mamma di Enea: torna, resterai anonima e ti daremo una mano - ilmessaggeroit : Ezio Greggio, l'appello alla mamma del bimbo abbandonato a Milano: «Torna da lui, ti daremo una mano» - Stefanialove_of : Ho sempre sostenuto che Ezio Greggio non faccia ridere, questa è la conferma. - Moussolinho : RT @RobbsRoys: Sai che ridere se torna indietro, chissà i racconti 'mamma eri felice quando sono nato?' 'no tesoro ti ho lasciato in ospeda… - luitalax : RT @Agostino35: Prima di ogni decisione difficile, dolorosa e potenzialmente devastante bisogna sempre chiedersi 'cosa penserebbe di me Ezi… -