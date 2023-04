Ex Eliseo ancora chiuso, l’entourage di Festa contrattacca: se ci tenete andate nei lunedì lavorativi (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’amministrazione comunale di Avellino, specificatamente il sindaco Gianluca Festa,non ha gradito le lamentele del numero notevole di cittadini che nel pomeriggio della domenica di Pasqua, così come nell’intera giornata del lunedì dell’Albis, volevano approfittare dei giorni festivi per visitare la mostra “Banksy ? chi Banksy Fa! An unconventional Street Art Exhibition”, presentata in pompa magna venerdì scorso. Dopo alcuni articoli stampa che raccoglievano le lamentale delle persone, avellinesi ma anche famiglie venute dall’hinterland, che hanno trovato le porte dell’ex Cinema chiuso, il sindaco Festa attraverso i canali social istituzionali del Comune di Avellino ha fatto lanciare questo messaggio: “A tutti gli appassionati della Street Art che vogliano recarsi in visita ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’amministrazione comunale di Avellino, specificatamente il sindaco Gianluca,non ha gradito le lamentele del numero notevole di cittadini che nel pomeriggio della domenica di Pasqua, così come nell’intera giornata deldell’Albis, volevano approfittare dei giorni festivi per visitare la mostra “Banksy ? chi Banksy Fa! An unconventional Street Art Exhibition”, presentata in pompa magna venerdì scorso. Dopo alcuni articoli stampa che raccoglievano le lamentale delle persone, avellinesi ma anche famiglie venute dall’hinterland, che hanno trovato le porte dell’ex Cinema, il sindacoattraverso i canali social istituzionali del Comune di Avellino ha fatto lanciare questo messaggio: “A tutti gli appassionati della Street Art che vogliano recarsi in visita ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1972book : RT @aletapparini: Precisazione da The Politico: l'intervista a #Macron è stata revisionata dall'ufficio stampa dell'Eliseo, che ha tagliato… - aletapparini : Precisazione da The Politico: l'intervista a #Macron è stata revisionata dall'ufficio stampa dell'Eliseo, che ha ta… - Bombadasei : Politico ci fa sapere che le posizioni anti usa di mscron erano ancora più forti, poi censurate dall'eliseo. Il che… - BeppDErcole : .......ma alcune parti dell'intervista in cui il presidente ha parlato ancora più francamente di Taiwan e dell'auto… - alesi_enrico : Alcune parti dell'intervista in cui Macron ha parlato in modo ancora più franco di Taiwan e dell'autonomia strategi… -