Europa League 2022 2023 | risultati e classifiche

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Pronti per i Quarti di Europa League? ? Ultimi biglietti disponibili ???? ?? - gabriel1919__ : @cenciobuga @SpinaFan in europa league ha fatto solo un gol? - joseph05203429 : RT @romanewseu: #Feyenoord, te Klose: “Contro la #Roma teniamo vuoto il settore dietro le panchine” ? - 1987_Lorenza : RT @Adri_JUVE: Ma questi esaltati esattamente che cazzo hanno vinto ???? Eliminati pure da Europa League da squadre di terza categoria ?????? - sportface2016 : #JuventusSporting, le probabili formazioni -

TORINO - Settimana importante in casa Juventus , giovedì (ore 21) andata dei quarti di finale die poi domenica (ore 18) la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo per ripartire in campionato dopo il ko dell'Olimpico contro la Lazio. Intanto i bianconeri si sono goduti il ...Cassano parte benissimo in campionato (5 gol nelle prime 8 giornate), Livaja segna a raffica in(4 gol in 6 gare del girone). POi succede qualcosa: a gennaio Livaja viene ceduto all'...... va comunque riconosciuto il merito di aver riportato l'Inter tra le prime otto d'a distanza ... Per il tecnico piacentino la Champions(e le coppe in generale) è forse una delle ultime ...

Partite di Champions e Europa League, dove vederle in TV: calendario e orari dei quarti di andata Fanpage.it

Sarà l'arbitro rumeno Kovacs a dirigere Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. Assistenti: Marinescu (Romania)-Artene (Romania). IV Uomo Fesnic (Romania). VAR: Dankert-Fritz (G ...Dopo la vittoria sul campo del Torino e il giorno di riposo concesso da Mourinho, i giallorossi sono tornati a sudare a Trigoria in vista dell'andata dei quarti di Europa League a Rotterdam ...