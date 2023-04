“Europa indipendente”. Macron non è simpatico, ma centra il punto (irritando Russia e Usa) (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr – Non toccare la pelle del drago. Di primo acchito, a leggere le dichiarazioni di Emmanuel Macron di rientro dalla Cina, viene in mente il romanzo nato dalla fantasia di Giuseppe Genna. Partito per sondare, tra le altre cose, la disponibilità di Xi Jinping di mediare sulla guerra in Ucraina, il presidente francese è tornato a Parigi persuaso che sia preferibile non stuzzicare troppo Pechino. Dunque non è proprio il caso, a suo avviso, seguire pedissequamente la linea dura imposta dagli Usa, in particolare sul dossier Taiwan. “La questione che abbiamo di fronte noi europei è la seguente: abbiamo interesse a un’accelerazione su Taiwan?”. Risposta implicita: assolutamente no. “La cosa peggiore sarebbe pensare che dobbiamo metterci in scia e adattarci al ritmo americano e a un’over-reazione cinese. Perché dovremmo andare al ritmo scelto dagli altri?”, domanda ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr – Non toccare la pelle del drago. Di primo acchito, a leggere le dichiarazioni di Emmanueldi rientro dalla Cina, viene in mente il romanzo nato dalla fantasia di Giuseppe Genna. Partito per sondare, tra le altre cose, la disponibilità di Xi Jinping di mediare sulla guerra in Ucraina, il presidente francese è tornato a Parigi persuaso che sia preferibile non stuzzicare troppo Pechino. Dunque non è proprio il caso, a suo avviso, seguire pedissequamente la linea dura imposta dagli Usa, in particolare sul dossier Taiwan. “La questione che abbiamo di fronte noi europei è la seguente: abbiamo interesse a un’accelerazione su Taiwan?”. Risposta implicita: assolutamente no. “La cosa peggiore sarebbe pensare che dobbiamo metterci in scia e adattarci al ritmo americano e a un’over-reazione cinese. Perché dovremmo andare al ritmo scelto dagli altri?”, domanda ...

