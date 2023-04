Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piu_Europa : Sulla legge ungherese anti lgbti+ l’Italia è l’unico Paese fondatore dell’UE a schierarsi con #Orban, insieme a Pol… - periodicodaily : Estonia verso la legalizzazione dei matrimoni delle coppie dello stesso sesso - Billa42_ : Estonia verso la legalizzazione dei matrimoni delle coppie dello stesso sesso - MaurizioBastas1 : RT @Piu_Europa: Sulla legge ungherese anti lgbti+ l’Italia è l’unico Paese fondatore dell’UE a schierarsi con #Orban, insieme a Polonia, Ro… - Satryland59 : RT @Piu_Europa: Sulla legge ungherese anti lgbti+ l’Italia è l’unico Paese fondatore dell’UE a schierarsi con #Orban, insieme a Polonia, Ro… -

E il ministro degli Esteri dell', Urmas Reinsalu, si dice intenzionato ad acquistare aerei F ... Papa Francesco ha fatto una supplica a Gesù: 'Aiuta l'amato popolo ucraino nel camminola ...... la Finlandia) Stati della Nato "Dai nostri dati " spiega Schramm " emerge come gli impegni... in cima alla classifica troviamo, infatti, Lettonia,e Lituania. Dopo gli Usa - in termini ...Più fondamentalmente, la liberazione dei prigionieri di coscienza, il percorsoun rapido ... dall'alla Romania Porrebbero fine alla presenza dei missili russi S400 sul territorio turco, ...

Caccia britannici e tedeschi intercettano aereo russo sull'Estonia. Wagner: taglia su Crosetto - G7 contrario a ridurre price cap petrolio da 60 dollari - G7 contrario a ridurre price cap petrolio da 60 dollari RaiNews

Lauri Hussar, leader di Estonia 200, ha affermato che nascerà una coalizione innovativa, di mentalità estone e liberale, il cui più grande comune denominatore sono i valori. Per questo, la maggioranza ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...