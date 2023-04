Eros Ramazzotti, tutto chiarito con la Croce Rossa: «Il video era ironico, da sempre sostengo il lavoro dei volontari» (Di lunedì 10 aprile 2023) Il cantante ha spiegato di avere semplicemente ironizzato sui tempi di intervento. La Croce Rossa: «Accogliamo con sollievo il chiarimento» Leggi su corriere (Di lunedì 10 aprile 2023) Il cantante ha spiegato di avere semplicemente ironizzato sui tempi di intervento. La: «Accogliamo con sollievo il chiarimento»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Pace fatta tra Eros Ramazzotti e la Croce Rossa, dopo il video, diventato virale, in cui l'artista si rivolgeva ai… - mohammadali_im1 : #Eros #Ramazzotti e #stop #concerto per #malore fan, “Croce #rossa #valuta #vie legali” - peterbierhof : #NowPlaying Eros Ramazzotti - Cose Della Vita (1993 directed by Spike Lee) - RogerDA_ : @thecrisariass Eros Ramazzotti - Dody82287783 : Eros Ramazzotti contro i soccorritori dopo il malore della fan -