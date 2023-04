Eros Ramazzotti sgridò i soccorritori | pace fatta con la Croce Rossa di Firenze

(Di lunedì 10 aprile 2023) 'Ho interrotto lo show proprio per dare il tempo ai ragazzi di arrivare e infatti in pochissimo tempo erano con lei...' Da sempre - sottolinea l'artista - apprezzo e sostengo il lavoro delle centinaia ...

Pace fatta trae la Croce Rossa, dopo il video, diventato virale, in cui l'artista si rivolgeva ai soccorritori dopo il malore di una fan durante il concerto di Firenze di qualche giorno fa. Parole ...'Eravamo fiduciosi che non fosse volontà diaccusare i nostri soccorritori e con le sue parole di oggi si è dissipato ogni dubbio', ha commentato Lorenzo Andreoni, presidente del ...Quindi la padrona di casa, Silvia Toffanin, le ha chiesto di 'nonno': 'Anche lui è super emozionato. Siamo due super nonni, io sto imparando e Gerry Scotti mi dà un sacco di dritte ', ...

Dopo lo sfogo di Eros Ramazzotti per la lentezza nei soccorsi a una spettatrice durante il concerto del Pala Mandela Forum di Firenze, è arrivata la replica della Croce Rossa. "Ci dispiace che il Sign ...Eros Ramazzotti rischia una querela per diffamazione: la Croce Rossa italiana sta, infatti, valutando di ricorrere alle vie legali contro il cantautore romano per tutelare la propria onorabilità. Lo s ...