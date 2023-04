Eros Ramazzotti interrompe il concerto per il malore di una fan. Ai paramedici: ”Siete in ritardo, sarebbe già morta!” (Di lunedì 10 aprile 2023) Un rimprovero amaro del cantante romano Eros Ramazzotti, avvenuto in diretta, forse durante un momento di forte concitazione, e davanti a migliaia di persone, nei confronti dei paramedici intervenuti per il malore di una sua fan durante il suo ultimo concerto. Motivo per cui, ora, la Croce rossa italiana valuta le vie legali dopo quanto accaduto. Ecco tutto il dettaglio sulla vicenda e su quanto accaduto. Roma, Totti e Noemi Bocchi al concerto di Eros Ramazzotti. I vicini di posto infastiditi: ‘Il telefono sempre in mano’ Eros Ramazzotti, la fan si sente male e lui rimprovera i paramedici Nel bel mezzo dell’ultimo concerto di Eros Ramazzotti, una sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) Un rimprovero amaro del cantante romano, avvenuto in diretta, forse durante un momento di forte concitazione, e davanti a migliaia di persone, nei confronti deiintervenuti per ildi una sua fan durante il suo ultimo. Motivo per cui, ora, la Croce rossa italiana valuta le vie legali dopo quanto accaduto. Ecco tutto il dettaglio sulla vicenda e su quanto accaduto. Roma, Totti e Noemi Bocchi aldi. I vicini di posto infastiditi: ‘Il telefono sempre in mano’, la fan si sente male e lui rimprovera iNel bel mezzo dell’ultimodi, una sua ...

