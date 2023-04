Eros Ramazzotti e stop concerto per malore fan | “Croce rossa valuta vie legali”

(Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – Laitalianale viedopo quanto accaduto durante ildia Firenze. Una donna si è sentita male durante il live del cantautore romano che, appena si è reso conto di cosa stesse succedendo, si è fermato e, una volta arrivati i soccorritori, gli ha detto: “Siete arrivati 10 minuti in ritardo. Era già morta. Ca..o, siete in 18, che fate lì?”. Il video di quanto accaduto ha fatto il giro dei social. “In riferimento al video che sta circolando sui social ed è stato rilanciato da alcuni media locali e nazionali in cui il cantante accusa di negligenza i volontari della CRI, il Presidente del Comitato di Firenze dellaItaliana Lorenzo Andreoni ritiene opportuno ...

La Croce rossa italiana sta valutando come procedere per le vie legali dopo quello che è accaduto durante il concerto dia Firenze. Cosa è successo Il cantautore romano ha interrotto il suo concerto quando ha capito che una donna si è sentita male durante il live e, quando sono arrivati i soccorritori, ...

