Eros Ramazzotti e la Croce Rossa per vie legali? Il chiarimento: "Ironia"

Eros Ramazzotti e la Croce Rossa per vie legali? Allarme rientrato, si è trattato solo di un fraintendimento. Eros Ramazzotti spiega che il suo intento era "giocoso", ironico. L'artista non intendeva criticare i volontari della Croce Rossa che hanno a cuore la salute di tutti. Il presidente del Comitato di Firenze, Andreoni, si dice sollevato dal chiarimento del cantante e replica: "Accogliamo con sollievo il chiarimento". Era pronto ad andare per vie legali, perché le parole di Eros, nel video virale circolato sui social, sembrano avere – in un primo momento – intento diffamatorio.

