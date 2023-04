Eros Ramazzotti ci diffama | la Croce Rossa passa alle vie legali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il Presidente del Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana, Lorenzo Andreoni, risponde a tono a Eros Ramazzot… - Corriere : La Croce Rossa risponde a Ramazzotti: «Atteggiamenti diffamatori, valutiamo vie legali» - MutiLeonilde : RT @leggoit: Ramazzotti e il malore della fan al concerto a Firenze, la Croce Rossa: «Da Eros parole diffamatorie, valutiamo vie legali» ht… - infoitcultura : Eros Ramazzotti e stop concerto per malore fan, 'Croce rossa valuta vie legali' - infoitcultura : “Atteggiamenti diffamatori”, la Croce Rossa contro Eros Ramazzotti intervenuto per il malore di una fan -

... mi sono rivolto al nostro legale, Avvocato Massimiliano Manzo, con il quale stiamo valutando come procedere nei confronti di'. TI POTREBBE INTERESSAREDurante il concerto a Roma di, il cantautore aveva "richiamato" i volontari della Croce Rossa durante il soccorso a una sua fan. Episodio che è diventato virale in rete, tanto da essere ripreso da giornali locali ..."Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni", ha chiosato la Hunziker a Verissimo , incalzata da Silvia Toffanin anche per un commento su. "Ormai ci chiamiamo nonno e nonna,...

Durante l'ultimo concerto al Mandela Forum di Firenze, Eros Ramazzotti ha interrotto la sua esibizione quando si è accorto che una fan aveva avuto un malore. Il cantate dal palco ha rimproverato i ...La Croce Rossa Italiana, Comitato di Firenze, annuncia di star valutando di procedere per vie legali dopo le parole di Eros Ramazzotti, durante il ...