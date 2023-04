Eros Ramazzotti | al PalaSele di Eboli 35 anni di carriera in un “Battito Infinito”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... boomerhill1968 : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana @RamazzottiEros by @boomerhill1968 il 10 aprile del 1990 Eros Ramazzotti pubblica per la DDD… - RockOthers : #AlmanaccoRock #MusicaItaliana @RamazzottiEros by @boomerhill1968 il 10 aprile del 1990 Eros Ramazzotti pubblica pe… - OE3 : 09:47: 'Terra promessa' von Eros Ramazzotti - infoitcultura : Eros Ramazzotti, il concerto di Firenze e il malore della fan, la Croce Rossa: «Parole di scherno inaccettabili» - PiacereIseo : Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sempre più innamorati, le foto ... - -

Durante il concerto a Roma di, il cantautore aveva "richiamato" i volontari della Croce Rossa durante il soccorso a una sua fan. Episodio che è diventato virale in rete, tanto da essere ripreso da giornali locali ..."Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni", ha chiosato la Hunziker a Verissimo , incalzata da Silvia Toffanin anche per un commento su. "Ormai ci chiamiamo nonno e nonna,...Michelle Hunziker: ecco come sta vivendo nonnol'arrivo di Cesare Naturalmente, Silvia Toffanin non poteva perdere l'occasione per chiedere come stesse vivendol'arrivo del suo ...

Una frase di Eros Ramazzotti che non è andata proprio giù alla Croce Rossa. L'episodio è avvenuto durante il concerto di Firenze del cantante, che dopo un lieve ...Sui social, Aurora Ramazzotti ha scelto di farsi vedere dopo appena 10 giorni dal parto con in braccio il piccolo Cesare Augusto.