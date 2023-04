Entra con l’inganno in casa di un’anziana a Roma e gli ruba oggetti preziosi: arrestato 29enne all’uscita dall’abitazione (Di lunedì 10 aprile 2023) Era Entrato con l’inganno nella casa di un’anziana signora di Roma, con la dimora che si trova nella zona di San Giovanni. A mettere su il colpo, è stato un ragazzo di 29 anni, che attraverso un vero e proprio raggiro era riuscito a intrufolarsi nell’appartamento della donna. Il ladro, Entrato nella dimora riesce a portargli via un quadro di Fabio Failla e due candelabri in argento, tutti di grande valore e che sarebbero stati venduti senza problemi al mercato nero. L’ennesimo furto ai danni di anziani nella città di Roma Fortunatamente, il ragazzo come uscito dall’appartamento è stato individuato dalle forze dell’ordine, che lo hanno fermato e tratto in arresto. Secondo le ricostruzioni fatte dagli inquirenti, l’uomo sarebbe Entrato con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) Erato connelladisignora di, con la dimora che si trova nella zona di San Giovanni. A mettere su il colpo, è stato un ragazzo di 29 anni, che attraverso un vero e proprio raggiro era riuscito a intrufolarsi nell’appartamento della donna. Il ladro,to nella dimora riesce a portargli via un quadro di Fabio Failla e due candelabri in argento, tutti di grande valore e che sarebbero stati venduti senza problemi al mercato nero. L’ennesimo furto ai danni di anziani nella città diFortunatamente, il ragazzo come uscito dall’appartamento è stato individuato dalle forze dell’ordine, che lo hanno fermato e tratto in arresto. Secondo le ricostruzioni fatte dagli inquirenti, l’uomo sarebbeto con ...

