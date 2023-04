Enorme svastica nel parco, nei video ragazzini in azione (Di lunedì 10 aprile 2023) Sdegno. E l'invito a non sottovalutare un gesto che mette in luce quanto possa essere pericolosa l'ignoranza. È unanime la reazione alla bravata compiuta nella notte tra sabato e domenica di Pasqua da ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Sdegno. E l'invito a non sottovalutare un gesto che mette in luce quanto possa essere pericolosa l'ignoranza. È unanime la realla bravata compiuta nella notte tra sabato e domenica di Pasqua da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Ragazzini di 12 anni 'compongono' un'enorme svastica nel parco giochi. Il sindaco: 'Una bravata dopo la messa' - infoitinterno : Enorme svastica nel parco, nei video ragazzini in azione - infoitinterno : Enorme svastica nel parco, nei video ragazzini in azione - infoitinterno : Enorme svastica nel parco giochi, nel video i ragazzini in azione. I cittadini: 'Si scusino pubblicamente' - AnsaRomaLazio : Enorme svastica nel parco, nei video ragazzini in azione. Sdegno nel Frusinate: 'Si scusino,rimettano a posto area… -