Enea | il neonato lasciato nella “Culla della Vita” della Mangiagalli il giorno di Pasqua Accanto a lui una lettera | “La mamma mi vuole bene ma non mi può seguire”

"Ciao mi chiamo Enea. La mamma mi vuole bene ma non mi può seguire. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile". Sono queste le dolci parole che i medici hanno letto nella lettera trovata accanto al bimbo lasciato nella Culla per la Vita del Policlinico di Milano. L'allarme per il personale della neonatologia è scattato alle 11,40 di domenica 9 aprile, giorno di Pasqua: si sono trovati davanti un neonato di circa 2,6 kg, in buona salute, avvolto in una copertina verde e accompagnato da un biglietto.

