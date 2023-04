Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariamacina : La Mangiagalli è là dove siamo nati in tanti milioni di milanesi. È un luogo della nostra civiltà e del nostro cuor… - thecoolmauri : RT @PBalabam: Buona Pasqua Un abbraccio alla mamma che ha protetto il suo bambino fino all'ultimo. Ora e' in buone mani. Neonato lasciat… - salvatore_irato : RT @PBalabam: Buona Pasqua Un abbraccio alla mamma che ha protetto il suo bambino fino all'ultimo. Ora e' in buone mani. Neonato lasciat… - sbatecaz : RT @PBalabam: Buona Pasqua Un abbraccio alla mamma che ha protetto il suo bambino fino all'ultimo. Ora e' in buone mani. Neonato lasciat… - N_Tomassetti : RT @PBalabam: Buona Pasqua Un abbraccio alla mamma che ha protetto il suo bambino fino all'ultimo. Ora e' in buone mani. Neonato lasciat… -

E ancora: il"è super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok"., capelli scuri, ben curato, è nato da circa una settimana. Il nome è quello che ha scritto la mamma nella lettera ......di abbandonare il propriodi farlo in anonimato e di assicurarsi una cura immediata del neonato. Alle 11:40 della domenica di Pasqua, 9 aprile, la Culla si è attivata per accogliere, ...Accanto aldi pochi giorni la lettera della mamma Un bimbo di pochi giorni è stato trovato questa ... come funziona e quanti bimbi ha salvato Milano, il neonatologo: "era avvolto in ...

Enea, bambino lasciato nella Culla per la Vita il giorno di Pasqua Gazzetta del Sud

Il bimbo si chiama così perchè insieme al piccolo è stata trovata nella Culla anche una lettera firmata dalla madre, dove viene indicato il nome e dove si racconta che «è super sano, tutti gli esami f ...LA LETTERA DELLA MAMMA – “Ciao mi chiamo Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma ... per la sicurezza di mamma e bambino. Inoltre esistono le Culle per la vita: la nostra si trova all’ingresso ...