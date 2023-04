Emergenza Lampedusa | Guardia costiera salva 1 200 migranti nel Mar Ionio

(Di lunedì 10 aprile 2023) Sbarchi e soccorsi nel Mediterraneo. Sono circa 1.700 iapprodati ain 48 ore, con l'hotspot al collasso con circa 1.600 persone, quattro volte la capienza. Molteplici itaggi svolti in questi giorni di festività dallache sta operando in diversi scenari, a largo die nel mar, a sud est della Sicilia. Da venerdì a lunedì, circa duemila sono le persone tratte in salvo. A questi si aggiungono, rende noto la, gli interventi, coordinati dal Centro nazionale del soccorso marittimo a favore di un peschereccio con circa 800a bordo, intercettati a oltre 120 miglia a Sud-Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Untaggio ...

è di nuovo fortemente sotto pressione " non che l'lì sia mai finita " e si moltiplicano gli sbarchi e, allo stesso tempo, le storie di chi non ce la fa. Sono almeno venti le ...posti. Nelle ultime 24 ore asono giunti altri 974 profughi. Un dato significativo rapportato al fatto che l'hotspot dell'isola è al collasso da tempo . Al momento si contano 1.... Mali e Guinea abbiano messo a disposizione voli di rimpatrio volontario per gestire le numerose richieste di rientro, gli arrivi anegli ultimi giorni hanno riacceso la parola "" ...

I cadaveri di due migranti sono stati sbarcati a Lampedusa dalla nave della Ong Resqship. «Dopo un’ora di soccorsi ininterrotti, il nostro equipaggio - scrivono su Twitter - ha trovato circa 25 person ...Non si fermano i naufragi nel Mediterraneo. Le partenze sono tornate ad aumentare, per via del miglioramento delle condizioni meteo. Lampedusa è di nuovo fortemente sotto pressione ...