Elenco aggiuntivo GPS | no per concorso straordinario bis | i vincitori non hanno ancora l’abilitazione

(Di lunedì 10 aprile 2023)GPS prima fascia: previsto dall'art. 10 dell'OM n. 112 del 6 maggio. Le domande andranno presentate su Istanze online dal 12 al 27 aprile ore 14, anche se il Ministero devepubblicare il relativo decreto. Possono presentare domanda coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione sostegno entro la data di scadenza per la presentazione della domanda oppure con riserva di conseguirlo entro il prossimo 30 giugno. L'articolo .

Qualora anche dopo aver scorso le GPS sostegno prima fascia ed(per quest'ultimo la domanda va presentata entro il 27 aprile) dovessero residuare ancora posti, si procederà ad una ...... una opzione per i docenti precari inseriti nelle Gps, scrive in queste ore Orizzonte Scuola , "qualora, dopo aver scorso tutta la GPS prima fascia sostegno e l'di una provincia ...... la partecipazione alle assunzioni da GPS sostegno sarà riservata esclusivamente a docenti inseriti a pieno titolo per posto di sostegno, in prima fascia o. Il testo "5. In via ...

