“Eccoli, sono nati”. Per l’amata attrice la Pasqua più felice: mamma di 2 gemelli a 48 anni (Di lunedì 10 aprile 2023) L’annuncio è arrivato nel giorno di Pasqua, l’attrice premio Oscar ha dato alla luce due gemelli; per lei è il primo parto a 48 anni. Scrive sui social come: “Non è stato facile. Un maschio e una femmina. Ne è valsa la pena. Buona Pasqua! Pubblicazione dal paradiso puro”. Subito dopo la notizia l’attrice ha ricevuto un’ondata d’amore dai suoi 1,4 milioni di follower su Instagram. Tra i tanti messaggi anche quelli di tante star di Hollywood. La star di Law and Order Mariska Hargitay ha scritto: “Benvenuti a casa angeli”. Viola Davis ha aggiunto: “Aaaaahhhh!!!!! Congratulazioni”, mentre Sharon Stone ha commentato: “Dio benedica questo tesoro. Questo è il viaggio più straordinario, mai così felice per tutti voi”. La neo mamma aveva rivelato che i suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) L’annuncio è arrivato nel giorno di, l’premio Oscar ha dato alla luce due; per lei è il primo parto a 48. Scrive sui social come: “Non è stato facile. Un maschio e una femmina. Ne è valsa la pena. Buona! Pubblicazione dal paradiso puro”. Subito dopo la notizia l’ha ricevuto un’ondata d’amore dai suoi 1,4 milioni di follower su Instagram. Tra i tanti messaggi anche quelli di tante star di Hollywood. La star di Law and Order Mariska Hargitay ha scritto: “Benvenuti a casa angeli”. Viola Davis ha aggiunto: “Aaaaahhhh!!!!! Congratulazioni”, mentre Sharon Stone ha commentato: “Dio benedica questo tesoro. Questo è il viaggio più straordinario, mai cosìper tutti voi”. La neoaveva rivelato che i suoi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nagia59 : RT @LaImaiMessina: E infine eccoli. Indisciplinati nel calendario, i ciliegi sono uno spettacolo anche quest'anno. A Tokyo oggi è in moltis… - Simylunamylove : ad una persona normale sana di mente se non piace qualcuno non lo segue non lo stolkerizza...questi porca miseria s… - ancora_umani : RT @Ardito98731919: Eccoli i sinistri satanisti in tutto il loro splendore mentre continuano a indottrinare il pensiero altrui forviandolo… - ContiamoNon : RT @Ardito98731919: Eccoli i sinistri satanisti in tutto il loro splendore mentre continuano a indottrinare il pensiero altrui forviandolo… - drmargaret95 : RT @cmqanottos: Eccoli questi due eh purtroppo sono belli #incorvassi -