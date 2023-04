Ecco come sarà Google Pixel 7a in bianco, nero e blu (Di lunedì 10 aprile 2023) Nelle scorse ore il popolare leaker OnLeaks ha pubblicato alcune immagini che ci mostrano le colorazioni di Google Pixel 7a L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 10 aprile 2023) Nelle scorse ore il popolare leaker OnLeaks ha pubblicato alcune immagini che ci mostrano le colorazioni di7a L'articolo proviene da TuttoAndroid.

