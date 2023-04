E il persuasore tornò persuaso. La deviazione di Macron sulla rotta di Xi (Di lunedì 10 aprile 2023) Le parole del presidente francese sull'autonomia strategica dell’Europa, sul ridurre la dipendenza dagli Usa e non immischiarsi su Taiwan, sono miele per Pechino. Che sia un Macron più forte o più debole quello che torna dalla Cina, di certo si può dire che sia più solo Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 aprile 2023) Le parole del presidente francese sull'autonomia strategica dell’Europa, sul ridurre la dipendenza dagli Usa e non immischiarsi su Taiwan, sono miele per Pechino. Che sia unpiù forte o più debole quello che torna dalla Cina, di certo si può dire che sia più solo

Partito con l'idea di convincere Xi Jinping a giocare da mediatore con la Russia sull'Ucraina, Emmanuel Macron è tornato dai tre giorni cinesi convinto del contrario. E cioè che è meglio non ...