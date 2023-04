È crollato un palazzo in centro a Marsiglia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 aprile 2023) Nella notte tra domenica e lunedì e poi questa mattina sono stati trovati i corpi di tre persone tra le macerie di un edificioneldi, nel sud della Francia, a seguito di una grave esplosione, avvenuta intorno alle 00.49 di domenica. I soccorritori stanno cercando almeno altre cinque persone, che per il momento risultano ancora disperse. L'esplosione è avvenuta in undi quattro piani al civico 17 di rue de Tivoli, nella parte residenziale del centralissimo quartiere La Plaine. Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte di domenica fino alle prime ore di lunedì con l'aiuto di una gru e di luci, ma un incendio persistente sotto le macerie ha ostacolato i lavori dei vigili del fuoco e l'intervento dei cani. Ora l'incendio è stato domato. La causa dell'esplosione ...