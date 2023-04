Dzeko: “Voglio altri trofei con l’Inter” (Di lunedì 10 aprile 2023) Dzeko parla del suo rapporto con l’Inter, tra presente e futuro Lunga intervista concessa dall’attaccante dell’Inter Edin Dzeko a TV N1 Sarajevo. Diversi gli argomenti toccatti dal numero 9 nerazzurro tra presente e futuro. Ecco le sue parole. “In questa stagione ho già vinto la Supercoppa italiana, ma l’obiettivo di ogni stagione è vincere un trofeo. Qui a Milano ho già vinto tre Coppe e so quanto sia importante per un club come l’Inter essere in lotta per lo scudetto. Contro la Juve, in Coppa Italia, dobbiamo giocare meglio rispetto a quanto fatto all’andata per arrivare in finale”. Dopo la partita contro la Juve sei andato sotto il settore ospiti: ci puoi raccontare?“Martedì sono successe alcune cose che non dovrebbero trovare posto sui campi di calcio, si è già detto e scritto molto. I ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 10 aprile 2023)parla del suo rapporto con, tra presente e futuro Lunga intervista concessa dall’attaccante delEdina TV N1 Sarajevo. Diversi gli argomenti toccatti dal numero 9 nerazzurro tra presente e futuro. Ecco le sue parole. “In questa stagione ho già vinto la Supercoppa italiana, ma l’obiettivo di ogni stagione è vincere un trofeo. Qui a Milano ho già vinto tre Coppe e so quanto sia importante per un club comeessere in lotta per lo scudetto. Contro la Juve, in Coppa Italia, dobbiamo giocare meglio rispetto a quanto fatto all’andata per arrivare in finale”. Dopo la partita contro la Juve sei andato sotto il settore ospiti: ci puoi raccontare?“Martedì sono successe alcune cose che non dovrebbero trovare posto sui campi di calcio, si è già detto e scritto molto. I ...

