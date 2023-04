Dzeko: «Gesto in Juventus-Inter, vi spiego. Vogliamo la finale!» (Di lunedì 10 aprile 2023) Edin Dzeko è stato protagonista di un’Intervista esclusiva all’emittente bosniaca N1 TV, dove ha fatto il punto sugli obiettivi rimasti in stagione e soprattutto su quanto accaduto in Juventus-Inter, dove alla fine ha arringato i tifosi e ha poi regalato la sua maglia. VOGLIA DI TROFEI – Edin Dzeko ha fatto il punto sulla semifinale di andata Juventus-Inter dello scorso martedì: «In questa stagione ho già vinto un trofeo con l’Inter, ma l’obiettivo è di vincere sempre. Da quando sono all’Inter ho già vinto tre trofei e ho capito quanto sia importante per un club simile lottare per lo scudetto. Il pareggio in Coppa Italia contro la Juventus è positivo, in casa dovremo giocare ancora meglio per poter andare in finale e ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Edinè stato protagonista di un’vista esclusiva all’emittente bosniaca N1 TV, dove ha fatto il punto sugli obiettivi rimasti in stagione e soprattutto su quanto accaduto in, dove alla fine ha arringato i tifosi e ha poi regalato la sua maglia. VOGLIA DI TROFEI – Edinha fatto il punto sulla semifinale di andatadello scorso martedì: «In questa stagione ho già vinto un trofeo con l’, ma l’obiettivo è di vincere sempre. Da quando sono all’ho già vinto tre trofei e ho capito quanto sia importante per un club simile lottare per lo scudetto. Il pareggio in Coppa Italia contro laè positivo, in casa dovremo giocare ancora meglio per poter andare in finale e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IvanFCIM : RT @internewsit: Dzeko: «Gesto in Juventus-Inter, vi spiego. Vogliamo la finale!» - - internewsit : Dzeko: «Gesto in Juventus-Inter, vi spiego. Vogliamo la finale!» - - SalJ80 : @titti97370553 @SandroS1915 Mi sembra il gesto Giusto quello di Dzeko indicare lo stemma - PostorinoF : @mantegazziani @accountparodia Ma soprattutto, non ha capito una minkia del reale significato del gesto di Dzeko... ??????? - NiccoloPagnan : @ThatsMatte @_alessandra27_ Guarda ti ripropongo di rileggere bene ciò che dico, non parlo di Juve inter ma del ges… -