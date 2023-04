Dustin Rhodes | ” Vi parlo della mia relazione con mio padre Dusty e mio fratello Cody”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 10 aprile 2023) Recentemente, all’internobiografiaA&E su suo“The American Dream”ha potuto mostrare tutte le sue emozioni e discutere del momento dove si è sentito più vicino a suo, ovvero del momento in WWE doveha salvato suoda Randy Savage e Ted DiBiase. Nell’ultimo episodio di “Busted Open”ha dichiarato quanto segue:”Riuscire finalmente ad entrare nel business ed aver avuto quel momento con papà mentre stava lottando contro Savage e DiBiase, ed altra roba, e anche quando è saltato addosso a me, e riesco ancora a sentire la sua voce come se fosse ieri. “No, non il mio ragazzo!”. Era crudo, era ...