Due proposte per accelerare la transizione all'elettrico (Di lunedì 10 aprile 2023) di Benedetto Tilia Le auto con motore elettrico hanno tanti vantaggi ma anche alcuni svantaggi che ne stanno limitando molto la diffusione, e la transizione, soprattutto per il trasporto privato, rischia di durare decenni. Gli svantaggi sono: il costo proibitivo rispetto alle corrispondenti auto col motore termico, la poca autonomia per i viaggi lunghi ed i lunghi tempi per la ricarica. Per entrambi questi problemi non si possono aspettare le convenienze delle case costruttrici interessate soprattutto a vendere auto di lusso con maggior margine di profitto e con grandi batterie per aumentarne l'autonomia ma senza arrivare, allo stato dei fatti, a quella delle auto a benzina o diesel. Per il primo problema a mio avviso si dovrebbero incentivare (usando gli attuali incentivi per le auto nuove) le riconversioni delle auto attualmente in circolazione al motore elettrico ...

