"Dove ha nascosto milioni di euro": bomba su Gina Lollobrigida, uno choc (Di lunedì 10 aprile 2023) No, la storia di Gina Lollobrigida, della sua eredità e del suo patrimonio non è ancora finita. Infatti ci sarebbero milioni di euro appartenenti alla celebre attrice scomparsa a 95 anni nascosti in paradisi fiscali e intestati a prestanome. Questo almeno è quanto rivela L'Espresso in un'inchiesta. Nel dettaglio la società che avrebbe il tesoro è la Bewick International Inc, aperta a Panama nel 2014, giusto pochi mesi dopo la misteriosa sparizione di 3,9 milioni di euro dalla banca Safra nel Principato di Monaco, istituto nel quale la Lollobrigida aveva "parcheggiato" i denari ottenuti da alcuni gioielli messi all'asta. Secondo quanto scritto da L'Espresso, l'attrice era stata autorizzata in precedenza dalla Bewick ad aprire un conto nell'istituto monegasco, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) No, la storia di, della sua eredità e del suo patrimonio non è ancora finita. Infatti ci sarebberodiappartenenti alla celebre attrice scomparsa a 95 anni nascosti in paradisi fiscali e intestati a prestanome. Questo almeno è quanto rivela L'Espresso in un'inchiesta. Nel dettaglio la società che avrebbe il tesoro è la Bewick International Inc, aperta a Panama nel 2014, giusto pochi mesi dopo la misteriosa sparizione di 3,9didalla banca Safra nel Principato di Monaco, istituto nel quale laaveva "parcheggiato" i denari ottenuti da alcuni gioielli messi all'asta. Secondo quanto scritto da L'Espresso, l'attrice era stata autorizzata in precedenza dalla Bewick ad aprire un conto nell'istituto monegasco, con ...

