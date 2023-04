Dopo gli Usos e Solo, un altro figlio di Rikishi diventa un wrestler, la Bloodline lo aspetta? (Di lunedì 10 aprile 2023) Questa settimana, un altro membro della famiglia Anoa’i è entrato nel mondo del wrestling. Rikishi, Hall of Famer della WWE, ha annunciato via Instagram che suo figlio entrerà nel mondo del wrestling con il nome di Thamiko T. Fatu. Il 36enne è il quarto e ultimo figlio di Rikishi a diventare un wrestler professionista, Dopo i suoi tre fratelli, Solo Sikoa, Jimmy e Jey Uso. La Bloodline lo aspetta? Thamiko, il cui vero nome è Jeramiah Fatu, è rimasto lontano dal mondo del wrestling fino a questo momento, ma il suo arrivo sulla scena potrebbe rappresentare uno sviluppo importante per qualsiasi compagnia per cui finirà per competere. Mentre alcuni fan stanno già speculando sul fatto che ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 10 aprile 2023) Questa settimana, unmembro della famiglia Anoa’i è entrato nel mondo del wrestling., Hall of Famer della WWE, ha annunciato via Instagram che suoentrerà nel mondo del wrestling con il nome di Thamiko T. Fatu. Il 36enne è il quarto e ultimodire unprofessionista,i suoi tre fratelli,Sikoa, Jimmy e Jey Uso. Lalo? Thamiko, il cui vero nome è Jeramiah Fatu, è rimasto lontano dal mondo del wrestling fino a questo momento, ma il suo arrivo sulla scena potrebbe rappresentare uno sviluppo importante per qualsiasi compagnia per cui finirà per competere. Mentre alcuni fan stanno già speculando sul fatto che ...

