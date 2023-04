Don Paolo Bianciotto: il prete accusato di essersi appropriato di 300 mila euro e “salvato” (per ora) dal vescovo (Di lunedì 10 aprile 2023) Si chiama don Paolo Bianciotto, ha 80 anni ed esercita nella parrocchia della Madonna di Fatima di Pinerolo. A quanto pare ha appena scampato all’accusa di aver svuotato i conti correnti della chiesa che amministrava. Grazie alla decisione del vescovo Derio Olivero. E alla riforma Cartabia. Il capo dei preti della diocesi ha scelto di non denunciare il prete dopo 40 anni di onorato servizio. E in base alle nuove norme il reato di appropriazione indebita non è più procedibile d’ufficio. Serve la querela della persona offesa. In questo caso i soldi sottratti ammontano a 300 mila euro e sono quelli devoluti dai parrocchiani. Ma il vescovo Olivero sottolinea con l’edizione torinese del Corriere della Sera che «non c’è alcuna volontà di insabbiare l’indagine o di ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) Si chiama don, ha 80 anni ed esercita nella parrocchia della Madonna di Fatima di Pinerolo. A quanto pare ha appena scampato all’accusa di aver svuotato i conti correnti della chiesa che amministrava. Grazie alla decisione delDerio Olivero. E alla riforma Cartabia. Il capo dei preti della diocesi ha scelto di non denunciare ildopo 40 anni di onorato servizio. E in base alle nuove norme il reato di appropriazione indebita non è più procedibile d’ufficio. Serve la querela della persona offesa. In questo caso i soldi sottratti ammontano a 300e sono quelli devoluti dai parrocchiani. Ma ilOlivero sottolinea con l’edizione torinese del Corriere della Sera che «non c’è alcuna volontà di insabbiare l’indagine o di ...

