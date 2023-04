Dolci ai passanti per celebrare l’attentato di Hamas a Tel Aviv, Mulè: scene raccapriccianti (Di lunedì 10 aprile 2023) E’ previsto per domani il rimpatrio della salma di Alessandro Parini, il 35enne avvocato romano morto nell’attentato di venerdì santo a Tel Aviv. A quanto apprende l’Adnkronos, il volo di Stato che riporterà a Roma il corpo di Parini atterrerà nel primo pomeriggio a Ciampino. Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, ha commentato le immagini, diffuse su Twitter, della distribuzione di Dolci ai passanti da parte di gruppi islamici per celebrare l’assassinio di Alessandro Parini a Tel Aviv. “Le immagini, diffuse su Twitter, della distribuzione di Dolci ai passanti da parte di gruppi armati palestinesi, per celebrare l’uccisione di Alessandro Parini nell’attentato di Tel ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 aprile 2023) E’ previsto per domani il rimpatrio della salma di Alessandro Parini, il 35enne avvocato romano morto neldi venerdì santo a Tel. A quanto apprende l’Adnkronos, il volo di Stato che riporterà a Roma il corpo di Parini atterrerà nel primo pomeriggio a Ciampino. Giorgio, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, ha commentato le immagini, diffuse su Twitter, della distribuzione diaida parte di gruppi islamici perl’assassinio di Alessandro Parini a Tel. “Le immagini, diffuse su Twitter, della distribuzione diaida parte di gruppi armati palestinesi, perl’uccisione di Alessandro Parini neldi Tel ...

