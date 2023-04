Disney+, il modello è Netflix con questa novità in arrivo (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid Le novità sotto il punto di vista commerciale nel settore delle tv streaming non mancano certamente nel corso di queste settimane. Da inizio anno, alcune delle piattaforme più popolari hanno previsto novità importanti per gli utenti, non ultima Netflix che sta per bandire gli account condivisi anche in Italia. Proprio a Netflix, si ispira una mossa futura prevista da Disney+. Disney+, avanzano i rumors legati alle pubblicità In linea con quanto fatto da Netflix lo scorso anno, infatti, anche Disney+ presto proporrà dei pacchetti che prevedono la presenza delle pubblicità, come intervallo tra un contenuto e l’altro. questa novità caratterizzerà in primo luogo il mercato americano ed avrà il fine di non ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid Lesotto il punto di vista commerciale nel settore delle tv streaming non mancano certamente nel corso di queste settimane. Da inizio anno, alcune delle piattaforme più popolari hanno previstoimportanti per gli utenti, non ultimache sta per bandire gli account condivisi anche in Italia. Proprio a, si ispira una mossa futura prevista da, avanzano i rumors legati alle pubblicità In linea con quanto fatto dalo scorso anno, infatti, anchepresto proporrà dei pacchetti che prevedono la presenza delle pubblicità, come intervallo tra un contenuto e l’altro.caratterizzerà in primo luogo il mercato americano ed avrà il fine di non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Disney+, il modello è Netflix con questa novità in arrivo - - dinogargano : @katrin23594597 È un modello del nautilus , derivato proprio dal film della Disney ....esatto . - laura_ceruti : @ninabecks1 Il castello di Ludwig , uno dei tanti , ma credo sia quello preso come modello da Disney per farne il suo simbolo - maripiani : @Lorenzo32843904 @ninabecks1 Anche modello del castello della BellaAddormentata, simbolo Disney/Disneyland. Quando… - fabripaojuve : @SandroS1915 UN MODELLO DI VITA COME DIRE!!UNO STILE WALT DISNEY DA USARE ANCHE NELLE SCUOLE PER I RAGAZZI E NELLO… -