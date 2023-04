Disgustoso Sangue italiano e orrore islamico | la rabbia di Salvini | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 aprile 2023) Aveva 35 anni, si chiamava Alessandro Parini ed è stato ammazzato a Tel Aviv, in Israele, travolto da un'automobile sul lungomare. È stato un attentato, rivendicato poi dal gruppo radicale filo-palestinese Jihad Islamica. Una notizia che fa male, una morte drammatica, quella dall'avvocato romano specializzato in diritto amministrativo. Nell'attentato sono rimasti feriti in modo non grave altri due nostri connazionali. Ma c'è di più. Come infatti vi abbiamo raccontato su Libero, in Palestina c'è chi ha celebrato la morte di Alessandro Parini, chi ha esultato, chi è sceso in piazza per festeggiare. Unche si aggiunge all'della morte di un ragazzo innocente. Un, quello degli estremisti islamici che festeggiano per i loro crimini, che purtroppo nel corso degli anni abbiamo visto più volte. Senza mai riuscire ad ...