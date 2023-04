Diritti umani, stiamo facendo grossi passi indietro (Di lunedì 10 aprile 2023) Amnesty International ha presentato il suo rapporto sullo stato dei Diritti umani nel mondo. Internet peggiora la repressione del dissenso. Pesanti passi indietro anche in Italia Leggi su wired (Di lunedì 10 aprile 2023) Amnesty International ha presentato il suo rapporto sullo stato deinel mondo. Internet peggiora la repressione del dissenso. Pesantianche in Italia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radicali : La commissione UE fa causa all'Ungheria, insieme al Parlamento europeo e 15 Paesi membri, per la legge anti… - michele_geraci : La #VonderLeyen è venuta in #Cina a dire a #XiJinping che lei vigilerà sulle azioni della #Cina riguardo #Ucraina e… - nelloscavo : Il Consiglio libico per i diritti umani indica come 'illegale' la presenza di @UNHCRLibya e chiede al governo… - Laura49078314 : RT @gabrillasarti2: È per via dei diritti umani , non possiamo toglierle la libertà ne rimandarli al loro paese , ringraziamo il PD e la Za… - GianniVernetti : Poche ore dopo la partenza di #Macron dalla Cina, lo scrittore e attivista cinese Xu Zhiyong è stato condannato a… -