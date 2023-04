Diretta Berrettini - Cressy 4 - 3: break dell'azzurro che si porta avanti! (Di lunedì 10 aprile 2023) MONTECARLO - Matteo Berrettini è il primo italiano a scendere in campo nell'Atp Masters 1000 di Monte Carlo. L'azzurro, che cerca il riscatto dopo gli ultimi deludenti risultati, affronta lo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 aprile 2023) MONTECARLO - Matteoè il primo italiano a scendere in campo nell'Atp Masters 1000 di Monte Carlo. L', che cerca il riscatto dopo gli ultimi deludenti risultati, affronta lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Berrettini-Cressy, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: tra pochi minuti tocca all’azzurro - - sportface2016 : La diretta scritta della sfida tra Matteo #Berrettini e Maxime #Cressy, match valido per il primo turno del Masters… - sportli26181512 : Berrettini-Cressy all'Atp Monte-Carlo, il risultato in diretta live della partita: Matteo Berrettini debutta al Mas… - Ftbnews24 : #Montecarlo, Berrettini-Cressy Streaming GRATIS: dove vedere il primo turno in Diretta LIVE #Dirette Live, Tennis - TuttocalcioS : PASQUETTA ALL'INSEGNA DEL TENNIS! Intorno alle 13 Matteo #Berrettini ???? fa il suo esordio all'#ATPMontecarlo dove a… -