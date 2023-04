Diletta Leotta svela il sesso del bebè ma non è l’unica in famiglia ad aspettare un bambino

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 10 aprile 2023)è volata a Catania per festeggiare la Pasqua con la sua. La conduttrice siciliana ha portato con sé il compagno Loris Karius, il portiere tedesco al quale è legato dallo scorso ottobre e che renderà padre in agosto. Il giorno di Pasqua, la coppia hato ildelcon una grande festa in. La torta personalizzata e l’annuncio Oltre ai genitori di, erano presenti anche le sorelle e i nipotini. In una clip condivisa su Instagram, Ambra Manola – sorella della conduttrice – fa la sua apparizione in salotto con una torta personalizzata. “Questa è per la cuginetta che sta arrivando”, dice confermando i rumors che davano lain attesa di una ...