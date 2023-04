Diletta Leotta e Loris Karius, svelato il sesso del bebè in arrivo (Di lunedì 10 aprile 2023) Diletta Leotta e Loris Karius hanno letteralmente bruciato le tappe e a breve saranno genitori a pochi mesi dal loro primo incontro. I due sono davvero innamoratissimi e felici per questa novità che a breve cambierà le loro vite, nonostante finora abbiano vissuto una storia soprattutto a distanza (lui gioca in Inghilterra, nelle file del Newcastle). Finora, però, né la conduttrice né il portiere avevano svelato quale fosse il sesso del loro bebè, cosa che è stata fatta in occasione della Pasqua 2023, che hanno trascorso in Sicilia, dove vive la famiglia di lei e dove lui appare perfettamente integrato (era già stato lì a Natale). di Vi raccomandiamo... Diletta Leotta, alle prese con voglie e ... Leggi su diredonna (Di lunedì 10 aprile 2023)hanno letteralmente bruciato le tappe e a breve saranno genitori a pochi mesi dal loro primo incontro. I due sono davvero innamoratissimi e felici per questa novità che a breve cambierà le loro vite, nonostante finora abbiano vissuto una storia soprattutto a distanza (lui gioca in Inghilterra, nelle file del Newcastle). Finora, però, né la conduttrice né il portiere avevanoquale fosse ildel loro, cosa che è stata fatta in occasione della Pasqua 2023, che hanno trascorso in Sicilia, dove vive la famiglia di lei e dove lui appare perfettamente integrato (era già stato lì a Natale). di Vi raccomandiamo..., alle prese con voglie e ...

