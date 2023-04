Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Diletta Leotta svela il sesso del figlio: le foto della festa in Sicilia #Leotta #Diletta #svela #sesso #il ??????? - KoSSu_420 : @Corriere Diletta Leotta che fa rima con? - CorriereCitta : Diletta Leotta e Loris Karius svelano il sesso del bebè: ”Sorprese di Pasqua” - FQMagazineit : Diletta Leotta aspetta una bambina, l’annuncio del fiocco rosa: “Sorprese di Pasqua” - andrewsword2 : RT @Corriere: Diletta Leotta sarà mamma di una bimba: a Pasqua la conferma con un video social -

'Sorprese di Pasqua', definisce così in un post su instagram i regali ricevuti dai familiari per celebrare il futuro arrivo in casa di un fiocco rosa. Sempre sui social,aveva annunciato di essere incinta con un romantico video assieme al suo compagno Loris Karius . I due, lei 31enne e lui 29enne, si trovavano in vacanza a Dubai quando hanno deciso di ...Sorpresa di Pasqua pere Loris Karius: la coppia ha scoperto il sesso del loro bebè in arrivo e hanno condiviso la notizia sui social.ha rivelato a tutti i suoi followers il sesso del bebè in ...La conduttrice approfitta del giorno di Pasqua per il gender reveal party, condiviso su ...

Sorpresa di Pasqua per Diletta Leotta e Loris Karius: la coppia ha scoperto il sesso del loro bebè e hanno condiviso la notizia sui social.Diletta Leotta e Loris Karius aspettano una bambina. È stata proprio la coppia ad annunciare il sesso del bebè in arrivo nel giorno di Pasqua, pubblicando sui social le immagini della festa in famigli ...