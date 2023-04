Diletta Leotta, a Pasqua festa in famiglia a Catania. E annuncia il sesso del bebè in arrivo (Di lunedì 10 aprile 2023) Pasqua in famiglia a Catania per Diletta Leotta . La conduttrice di Dazn ha trascorso una bella giornata insieme al suo Loris Karius e ai parenti festeggiando la gravidanza. Ed è stato il giorno ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 aprile 2023)inper. La conduttrice di Dazn ha trascorso una bella giornata insieme al suo Loris Karius e ai parenti festeggiando la gravidanza. Ed è stato il giorno ...

