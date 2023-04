Dieta dopo le abbuffate di Pasqua: ecco come perdere peso in pochi giorni. Attenzione alle 'diete' che non funzionano (Di lunedì 10 aprile 2023) Si sa che con le feste a tavola si può esagerare e magari permettersi qualche sfizio in più. In fondo non c'è nulla di male, basta, però poi, ritornare "in... Leggi su ilmattino (Di lunedì 10 aprile 2023) Si sa che con le feste a tavola si può esagerare e magari permettersi qualche sfizio in più. In fondo non c'è nulla di male, basta, però poi, ritornare "in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Noninfluente : RT @anna_dtt: Vi do la buonanotte adesso perché sono in viaggio e non so se avrò campo Dopo. La Pasqua è la Pasquetta è finita.domani tutti… - brvkendvst : anche chi scherza semplicemente dicendo “devo mettermi a dieta dopo pasqua!!!” mi dispiace ma non posso proprio leg… - anna_dtt : Vi do la buonanotte adesso perché sono in viaggio e non so se avrò campo Dopo. La Pasqua è la Pasquetta è finita.do… - fossi_figo66 : @CinziaVanPelt In effetti dopo due giorni di dieta ci stanno. - tnkubooks : Odio quando mentre si mangia si incomincia a parlare di dieta, quando si sta mangiando, quanto si dovrà digiunare d… -